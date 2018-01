Marílson chega em quarto no Uruguai O brasileiro Marílson Gomes dos Santos, vice-campeão da última São Silvestre, ficou em quarto lugar na Corrida de San Fernando, disputada nesta terça-feira, em Punta Del Este, no Uruguai. Ele completou os 10Km do percurso em 29m15. O vencedor foi o queniano Robert Cheruiyot, que ganhou também a tradicional corrida brasileira, com o tempo de 28m44. Seu compatriota, Paul Kirui, chegou em segundo, com 28m55. Os brasileiros Paulo Gomes e Alan Wendel da Silva ficaram em terceiro (29m03) e quinto (29m23), respectivamente. Mais de quatro mil atletas participaram da competição, disputada com a temperatura em torno de 28 graus. Com a vitória, o queniano repete uma tradição. Pela décima vez, o vencedor da São Silvestre faz a dobradinha na Corrida de San Fernando.