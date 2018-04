Marilson comanda vitória na maratona de revezamento

Marilson integrou a equipe Pão de Açúcar, campeã deste ano e que se manteve na hegemonia da categoria de 2003 a 2006. Também fizeram parte do grupo vitorioso Antônio Borges, Hudson de Souza, Jean Carlos da Silva, Reginaldo Campos, Adriano Bastos, Daniel da Silva, Joilson da Silva e Antônio Carlos de Jesus.

"A equipe esteve na liderança a prova toda e o tempo também ajudou, estava úmido, mas não choveu. Todos se saíram bem na prova", disse Hudson de Souza, que conquistou sua terceira vitória na maratona. A equipe foi premiada com o valor de R$ 8.000 em vale-compras das lojas Pão de Açúcar.

O segundo lugar ficou com o Cruzeiro, que ganhou as duas últimas edições da maratona.

A corrida teve início do Obelisco do Ibirapuera, pela manhã. Cerca de 30 mil atletas, entre profissionais e amadores, participaram divididos em 5.050 grupos de 2, 4 ou 8 pessoas. As equipes tinham até as 13 horas para terminar o percurso de 42,195 quilômetros.