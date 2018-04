Marílson compete em São Paulo pensando em Londres Vencedor da última edição da São Silvestre, Marílson Gomes dos Santos faz a sua estreia na temporada neste domingo com a participação na Meia Maratona de São Paulo. O brasileiro revelou que pretende usar a prova como treinamento para as principais maratonas de 2011. No primeiro semestre, o seu principal foco é a Maratona de Londres, marcada para o dia 17 de abril.