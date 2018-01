Marilson conquista sua 2.ª São Silvestre O brasileiro Marilson dos Santos é o vencedor da São Silvestre 2005. Ele ganhou com folga (fez em 44min21) do então favorito Robert Cheruiyot (Quênia, que fez em 45min17) e garantiu seu bicampeonato na prova masculina, pois havia ganho em 2003 e foi vice em 2002, do próprio queniano, inclusive. Marilson garantiu sua vitória por ter demonstrado mais resistência no momento mais difícil, a subida da avenida Brigadeiro Luís Antônio. Ele e Cheruiyot ficaram entre os primeiros colocados desde o começo da prova. ?Eu queria sentir de novo a emoção de ganhar, dava tudo por isso. Consegui?, disse Marilson, na chegada. O terceiro colocado foi Patrick Ivuti, também queniano, que fez a prova em 45min30. Rômulo Wagner, o outro brasileiro melhor colocado, chegou em quarto lugar com o tempo de 45min42.