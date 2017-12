Marílson corre SS de olho em maratonas Marílson Gomes dos Santos é apontado pelos técnicos do atletismo como o brasileiro mais bem preparado para enfrentar os quenianos nas ruas de São Paulo, dia 31, na 79ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Embora tenha o plano de obter uma boa colocação nos 15 quilômetros da prova paulistana, o brasiliense, de 26 anos, 1,74 m e 57 quilos, que conclui três semanas de treinamento em Campos do Jordão, região serrana de São Paulo, tem foco em outra corrida para 2004: os 42 km e 195 m da maratona. O técnico Adauto Domingues confirmou, nesta quinta-feira, que a preparação de Marílson visa sua estréia como maratonista, provavelmente em abril ou maio. "Ainda não sabemos ao certo em qual maratona ele irá estrear, talvez em Hamburgo. O agente está verificando a corrida em que será encaixado. A de Londres não correrá. Queremos uma maratona rápida para tentar fazer o índice olímpico?, afirma Adauto Domingues. O índice olímpico é de 2h15min. Marílson terá de fazer um tempo menor que esse para garantir sua vaga na delegação brasileira e ainda estar entre os três melhores do País. Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão pan-americano, tem sua vaga assegurada (2h10min38). A largada da prova masculina da São Silvestre será às 17 horas e a da feminina às 15h15, ambas de frente do Masp, na Avenida Paulista. Marílson, atleta do Pão de Açúcar/ BM&F Atletismo, foi o brasileiro mais bem colocado na São Silvestre de 2002 - ficou em segundo na prova vencida pelo queniano Robert Cheruiyot. Esse ano, o brasileiro ganhou duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos, a de bronze nos 5.000 m e de prata, nos 10.000 m.