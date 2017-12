Marilson dos Santos bate recorde brasileiro dos 10 mil metros Marilson Gomes dos Santos quebrou o recorde brasileiro dos 10 mil metros, que existia há dez anos. Ele venceu o Meeting de Neerpelt, na Bélgica, com 27min48s49. A marca anterior era de Ronaldo da Costa (28min07s73), estabelecido em Richmond, em 1.º de junho de 1996. Marilson, de 28 anos, se prepara para o Pan do Rio, em 2007. Com esta marca, ele enfim consegue baixar dos 28 minutos. Confira as melhores marcas por temporada: 2004 - 28min21s38, em São Paulo (SP) 2003 - 28min22s58, em Americana (SP) 2002 - 28min34s59, em São Paulo (SP) 2000 - 28min39s87, em Cubatão (SP)