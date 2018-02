Marílson dos Santos disputa a Meia Maratona de Lisboa O fundista Marílson Gomes dos Santos, ganhador da Maratona de Nova York, disputa neste domingo a Meia Maratona de Lisboa (POR), com 36 mil participantes e percurso rápido, vencido no ano passado pelo queniano Martin Lel em 59min28. O objetivo de Marilson é a preparação para a Maratona de Londres, dia 22 de abril, quando tentará melhorar sua marca pessoal de 2h08min48. No Pan do Rio de Janeiro, Marílson correrá os 5 mil e os 10 mil metros em pista.