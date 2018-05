Marílson dos Santos fica fora da São Silvestre deste ano

Bicampeão da Corrida de São Silvestre, o corredor Marílson Gomes dos Santos anunciou nesta quarta-feira que ficará de fora da edição deste ano, no dia 31. O brasileiro vai sacrificar a prova por causa das lesões que atrapalharam o seu treinamento durante a temporada.

"Ele conviveu com pequenas lesões e, com isso, não conseguiu dar sequência aos treinamentos. Não conseguimos fazer o planejamento para a temporada, estávamos sempre treinando para a próxima prova, o Troféu Brasil, o Mundial e a Maratona de Nova York", explicou o técnico Adauto Domingues.

O campeão da São Silvestre de 2003 e 2005 não participará da corrida no dia 31 para iniciar o planejamento para 2010. Seu principal objetivo será melhorar o tempo na maratona. Marílson quer encerrar o próximo ano com o tempo de 2 horas e 8 minutos.

"Tínhamos de sacrificar alguma coisa para pensar em 2010. Por isso, ele não faz a São Silvestre. No estágio em que está, entrar sem chance de vitória não satisfaz pessoalmente e dá margem a críticas. Optamos por preservá-lo física e tecnicamente", justificou Adauto.

"Agora, ele vai tentar, no primeiro semestre de 2010, correr abaixo de 2h08min na Maratona de Londres", projetou o treinador. O recorde pessoal de Marílson é 2h08min37, obtido na Maratona de Londres, em 2007. Com este tempo, ficou com a oitava colocação na prova.