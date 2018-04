Marílson dos Santos tenta o bi da Maratona de Nova York

O desconhecido Marílson Gomes dos Santos, que no ano passado surpreendeu ao ser o primeiro sul-americano a vencer a tradicional Maratona de Nova York, chega à prova deste ano como Mr. Dos Santos. Como defensor do título, o brasileiro mudou de status. Não só nos 42.195 km da corrida, que enfrentará neste domingo a partir das 13h10 (de Brasília, com SporTV), mas também fora do percurso que termina no Central Park. Antes de desafiar esta tarde atletas como o italiano Stefano Baldini, medalha de ouro na Olimpíada de Atenas (2004), e o queniano Martin Lel, vencedor da última Maratona de Londres, Marílson precisou encarar, nos últimos dias, outra prova de resistência. Badalado, compareceu a todos os compromissos dignos do atual campeão. Marílson tem a tranqüilidade dos que sabem bem aonde podem chegar. O bi em Nova York será a coroação de um ano ímpar. Em 2007, obteve o índice olímpico em abril, na Maratona de Londres. Ganhou duas medalhas no Pan - bronze nos 5 mil e prata nos 10 mil (é o atual recordista sul-americano nas duas distâncias). Também teve boa participação no Mundial de Corridas de Rua em Údine, Itália. Correu os 21km em 59min33 (outro recorde sul-americano), terminando na 7ª posição. Marílson não é mais um desconhecido. Acha, porém, que não será caçado. "Sei que não vou ter a facilidade do ano passado [se desgarrou do pelotão principal no km 30 e terminou a prova em 2h09min58]", explicou. "Penso que não vai ter marcação só em cima do Marílson. Vai ganhar quem souber se colocar no grupo da frente, o que espero fazer." Para tanto, diz que não tem uma estratégia definida. "Não adiantar pensar nisso antes. Depois tudo muda. Durante o percurso é que vou escolher o melhor ponto para a fuga. Estou aqui atrás de resultado, não para fazer tempo." Como em 2006, Marílson terá de superar problemas físicos. Se no ano passado foi uma facite plantar [inflamação na sola do pé direito], agora é uma tendinite na canela esquerda. "Ano passado tive um problema e venci. Espero que isso aconteça neste ano também."