Marilson é atração em Brasileiro de Corridas de Fundo Estrela do atletismo brasileiro depois de vencer a Maratona de Nova York, Marilson Gomes dos Santos é apresentado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como a principal atração do Brasileiro de Corridas de Fundo em Pista, que será disputado na noite desta sexta-feira, no Estádio Célio de Barros, no Rio de Janeiro. A competição, com provas de 3.000 metros com obstáculos e de 10 mil metros, é fundamental para vários atletas que buscam um lugar para disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. A CBAt indicará para o Pan o melhor colocado no ranking nacional e o vencedor do Troféu Brasil, que será disputado em junho. Marilson, que depois do Pan vai se concentrar apenas na maratona, sua meta na Olimpíada de Pequim, é o homem a ser batido nos 10 mil metros. Ele lidera o ranking com o tempo de 27min48s49, que é também o atual recorde sul-americano, tempo obtido em junho do ano passado, na Bélgica. Na cola dele estão o mineiro Franck Caldeira, vencedor de várias provas de rua disputadas no País, o pernambucano Ubiratan José dos Santos e o paulista Clodoaldo Gomes da Silva, todos dispostos a garantir uma vaga no Pan - o segundo do ranking disputará a competição se o líder vencer o Troféu Brasil. "No ano passado, boas marcas nestas provas foram obtidas exatamente nessa competição e na mesma pista. A briga será boa, porque todos tentarão imprimir um ritmo forte à prova?, aposta o ex-corredor Adauto Domingues, hoje técnico de Marilson e Clodoaldo. Nos 10 mil metros feminino, a líder do ranking, Lucélia de Oliveira Peres, com o tempo de 33min04s72, não vai participar. Uma chance a mais para as perseguidoras ais próximas, Ednalva Laureano, a Pretinha, e Fabiana Cristine da Silva. Nos 3.000 metros com obstáculos os destaques serão a recordista sul-americana Zenaide Vieira e o segundo no ranking masculino, Fernando Alex Fernandes - o líder Hudson de Souza também abriu mão de disputar a prova.