Marílson faz aposta arriscada na maratona Após vencer a São Silvestre, Marílson Gomes dos Santos cansou de dizer que seu próximo desafio é conseguir disputar a maratona da Olimpíada de Atenas, neste ano. Mas resta saber se é viável, tendo em vista que o atleta, de 26 anos, nunca correu uma maratona. Ele e seu técnico, Adauto Domingues, garantem que isso não é empecilho. Mas Adauto admite que a falta de experiência pode atrapalhar. "O ritmo de prova é fundamental para o atleta adquirir confiança", afirma o treinador, que no entanto acha possível o atleta ganhar ritmo disputando uma maratona antes dos Jogos Olímpicos, o que está programado para abril. O local ainda não está definido. Adauto usa o exemplo do queniano Paul Tergat, cinco vezes campeão da São Silvestre (prova de 15.000m), para justificar a aposta na chance de Marílson na maratona, que tem 42.195m. "O Paul Tergat, por exemplo, é vice-campeão olímpico dos 10.000m e recordista mundial de maratona (2h04min55s). Quem corre em pista também pode se dar bem na rua. E o Marílson está na melhor forma." Vice-campeão dos 10.000m e medalha de bronze nos 5.000m nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, no ano passado, Marílson não vê problemas no aumento súbito de distância porque "as chances de fazer uma final nas provas de pista na Olimpíada são muito menores que um pódio na maratona". O Brasil tem direito a três vagas na maratona olímpica. O índice é 2h15min para o masculino e deve ser obtido no período de 1º de janeiro a 2 de maio. André Ramos é o melhor do ranking brasileiro, com 2h09min59s. Em segundo, está Vanderlei Cordeiro de Lima, com 2h10min38s. Adauto acredita que Marílson pode correr a maratona abaixo de 2h09min. Mas se não fizer um bom tempo, ainda terá chance nos 10.000m. "Antes da estréia na maratona, ele correrá provas de 10.000. Até lá, já terá feito o índice e poderá correr mais tranqüilo a maratona." O trabalho específico para maratona vem sendo realizado desde 2002, quando Marílson aumentou o volume do treino. Antes, corria cerca de 140 km por semana. Hoje, chega a 200 km. Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão pan-americano da maratona, começou correndo nas pistas. E compreende a preferência de Marílson pela maratona por causa da premiação. "As provas de pista não oferecem bonificações como nas ruas." O problema é que muitos atletas vão em busca de dinheiro e não fazem um planejamento adequado, o que resulta em lesões. "Corro no máximo três maratonas por ano, porque o corpo não agüenta", diz Vanderlei, que também só correrá uma maratona antes da Olimpíada. Para Rômulo Wagner, vice-campeão da São Silvestre, o atleta de pista que tenta a sorte em maratona tem a vantagem de poder voltar se der errado. "O mesmo não acontece com um cara que só corre maratona. O que não pode é insistir. Se não deu certo, não é a praia dele."