Marílson feliz com o quarto lugar Marílson dos Santos ficou muito feliz com o quarto lugar que conseguiu hoje na 77ª São Silvestre, que lhe rendeu prêmio de R$ 2,5 mil, além de um carro por ser o brasileiro melhor colocado. "Pela manhã estava em dúvida se iria correr, por causa de uma contratura na perna esquerda. Mas a conselho do meu técnico (Adauto Domingues) fiz o aquecimento e fui para a prova. No início me poupei para aquecer a musculatura??, contou. "Considero o quarto lugar um bom resultado.?? Satisfeito também estava Vanderlei Cordeiro de Lima, quinto colocado, que ficou quatro meses parado por contusão e, após este período, participou hoje de sua segunda prova. "Na subida da Brigadeiro ganhei três posições. Estou feliz.??. Ele só lamentou o fato de a São Silvestre não ter destinado cachê aos atletas de elite. "Todas as provas internacionais pagam cachê."