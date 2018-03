Marílson ganha prova em Santos O brasileiro Marílson Gomes da Silva foi bicampeão dos 10 km Tribuna FM, disputado neste domingo em Santos (SP). Com o tempo de 28min30s, ele deixou na 2.ª posição o angolano João N?Tyamba, que ganhou a prova em 2000, 2001 e 2002. Na corrida feminina, a vitória ficou com a queniana Margaret Karie (33min56) - a melhor brasileira foi Lucélia Peres, que fez o percurso em 34min9. A prova reuniu 11,5 mil, entre eles, o Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz.