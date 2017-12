Marílson Gomes do Santos ganha a Maratona de Nova York Marílson Gomes do Santos fez história neste domingo, ao se tornar o primeiro brasileiro e também sul-americano a vencer a Maratona de Nova York, tradicional prova do atletismo mundial. Ele completou o percurso de 42.195 quilômetros com o tempo de 2h09s58, deixando para trás os quenianos Stephen Kiogora e Paul Tergat, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Aos 29 anos, Marílson Gomes do Santos já foi duas vezes campeão da São Silvestre, em 2003 e 2005. ?Ainda não acredito que venci", disse o brasileiro logo depois da prova em Nova York, apenas a quinta maratona que disputou na carreira. "A intenção era entrar numa grande maratona para poder me projetar no atletismo mundial. Eu consegui e agora vou tirar proveito disso.? A 37ª edição da Maratona de Nova York teve mais de 37 mil participantes, de diversos países. E reuniu alguns dos melhores atletas da modalidade, como o queniano Paul Tergat, atual recordista mundial, e o italiano Stefano Baldini, medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, em 2004. O norte-americano Lance Armstrong, dono de 7 títulos da Volta da França e um dos maiores nomes do ciclismo mundial, também participou da prova. Ele tinha prometido completar o percurso em menos de três horas e conseguiu: 2h59m37. O brasileiro assumiu a liderança da prova no quilômetro 37 e sofreu ataque de Tergat, que tinha vencido a Maratona de Nova York no ano passado. Mas Marílson conseguiu resistir e manter a primeira colocação, conseguindo a histórica vitória - o prêmio para o campeão é de US$ 130 mil. Mulheres Na prova feminina, a vencedora foi Jelena Prokopcuka, da Letônia, que também tinha vencido no ano passado. Ela completou o percurso com 2h25m05, seguida pela ucraniana Tatiana Hladyr (2h26m05) e pela queniana Catherine Ndereba (2h26m58). Confira os 10 primeiros colocados da prova masculina: 1) Marilson dos Santos (Brasil) - 2h09m58 2) Stephen Kiogora (Quênia) - 2h10m06 3) Paul Tergat (Quênia) - 2h10m10 4) Daniel Yego (Quênia) - 2h10m34 5) Rodgers Rop (Quênia) - 2h11m24 6) Stefano Baldini (Itália) - 2h11m33 7) William Kipsang (Quênia) - 2h11m54 8) Hailu Negussie (Etiópia) - 2h12m12 9) Hendrick Ramaala (Áfrida do Sul) - 2h13m04 10) Peter Gilmore (EUA) - 2h13m13 Texto atualizado às 17 horas