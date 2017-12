Marilson recebe homenagem de Aldo Rebelo em Brasília Um dia depois de fazer figuração numa prova de rua da Nike em São Paulo, o fundista Marilson Gomes dos Santos cumpriu mais uma etapa da romaria que percorre depois de vencer a Maratona de Nova York. Desta vez, ele esteve em Brasília e recebeu a Medalha do Mérito Desportivo das mãos do presidente em exercício, Aldo Rebelo. O ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior, também participou da cerimônia. O prêmio é oferecido para atletas brasileiros que realizam feitos de nível mundial. Felipe Massa, por exemplo, recebeu a sua dias depois de vencer o Grande Prêmio do Brasil, última prova da Fórmula 1 do ano. O encontro foi considerado por Aldo "o mais importante do dia" em que assumiu a Presidência, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para a Venezuela, e o vice, José Alencar, está licenciado por causa de problemas de saúde. Marilson foi, no domingo, dia 5 de novembro, o primeiro sul-americano a vencer a Maratona de Nova York, uma das mais importantes do mundo. Ele somou essa conquista a seu currículo, que já incluía duas vitórias na São Silvestre, em 2003 e 2005, e duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2003, em Santo Domingo: bronze nos 5 mil metros e prata nos 10 mil metros. De lá para cá, o atleta percorreu outra maratona: deu centenas de entrevistas, em Nova York e no Brasil, e participou de vários eventos, como o Nike 10K, na Cidade Universitária. Ele pretende descansar cerca de 20 dias antes de retomar os treinos para o Pan, e ainda não confirmou se disputará a São Silvestre este ano.