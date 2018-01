Marilson reforça certeza na vitória O fundista Marilson Gomes dos Santos, campeão da 81.ª Corrida Internacional de São Silvestre, garante: tinha a certeza de que iria conquistar as ruas paulistanas mais uma vez. ?Eu estava muito bem e sabia desde o começo que poderia ganhar?, conta ele, que já havia vencido a prova em 2003. ?Achava muito difícil ter alguém melhor do que eu e, se tivesse, seria muito azar.? Como a história da competição conta desde domingo, Marilson não teve dificuldades para se sobrepor ao queniano Robert Cheruiyot, campeão das edições de 2002 e 2004 e apontado como um dos favoritos ao título. Mas o próprio corredor africano admitiu que o brasileiro mereceu vencer. A expectativa, agora, é para a disputa direta entre Marilson e Cheruiyot na São Silvestre deste ano. Eles dominam o primeiro lugar do pódio desde 2002 e, em 2006, poderão fazer o tira-teima. Nenhum dos dois atletas, entretanto, confirma a participação neste ano e não querem polemizar a rivalidade. ?Ainda está muito cedo para pensar nisso?, desconversou Marilson. Caso o embate realmente aconteça e o brasileiro for o melhor, alcançará o feito inédito de ser o primeiro atleta nacional tricampeão. ?Ele tem condições e idade para isso?, disse José João da Silva, campeão em 1980 e 1985, sobre Marilson Gomes dos Santos. ?Eu brinquei um dia antes da corrida com o Adauto (Domingues, técnico de Marilson ), falando que ele está em um nível superior. E isso eu percebia na expressão dele durante a São Silvestre. Ele manteve o foco e foi muito consciente.? A mesma tranqüilidade que mostrou na corrida foi mantida por Marilson neste domingo, na cerimônia de premiação dos vencedores da São Silvestre. Muito assediado, atendeu aos fãs que solicitavam fotos e autógrafos. No saguão do Teatro Gazeta, onde o evento foi realizado, uma fila precisou ser formada para organizar os pedidos dos admiradores. O atleta de 28 anos, porém, sequer demonstrava que havia passado a noite praticamente em claro. Junto com a mulher, Juliana dos Santos, corredora de provas de 800 e 1.500 metros, comemorou o título e a chegada do ano novo com outros participantes da prova, no hotel reservado aos competidores da São Silvestre. Planos - Segundo o técnico Adauto Domingues, Marilson é um maratonista em potencial. ?Assim como o Vanderlei (Cordeiro de Lima), ele deverá se dedicar a longas distâncias, mas sem deixar de lado as provas mais curtas?, explica. O próprio atleta fala da etapa de transição. ?A idade vai chegando e isso ajuda.? Ainda sem garantir presença na São Silvestre deste ano ? prova que, segundo Marilson, confere muita popularidade e projeção no cenário do atletismo ?, o brasiliense confira que disputará duas maratonas, mas ainda não sabe quais. ?Vou fazer também corridas de 5 e 10 mil?, diz. Para Domingues, Marilson deverá brigar por quebras de recordes nacionais e índices para as competições de ambas as distâncias, visando principalmente ao Pan do Rio, em 2007.