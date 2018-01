Marílson se concentra agora na Olimpíada Marílson Gomes dos Santos esteve muito perto da vitória da São Silvestre por três vezes, com um vice e dois quarto lugares nos últimos anos, mas na edição de 2003 ele finalmente foi campeão. Depois de atingir tão sonhado objetivo, o atleta de Brasília já traçou nova meta: disputar a Olimpíada de Atenas, em agosto. Nesta quinta-feira, Marílson recebeu o prêmio pela vitória na 79ª Corrida Internacional de São Silvestre, conquista que fechou com chave de ouro o seu ano. Afinal, em 2003, ele ganhou duas medalhas no Pan de São Domingos - prata nos 10 mil metros e bronze nos 5 mil. Também venceu os 10 mil no Troféu Brasil de Atletismo e a prova da Gonzaguinha (15km). ?Foi, sem dúvida, o melhor ano da minha carreira. Este ano foi especial pela importância das conquistas e, principalmente, por ter vencido a São Silvestre?, afirmou Marílson, que está com 26 anos. Especialista nas corridas de meia-distância, Marílson treina para a maratona, prova que pretende disputar nos Jogos de Atenas. ?Estamos fazendo uma programação bastante estudada para que isso aconteça?, contou o campeão da São Silvestre, que ainda não escolheu qual será sua maratona de estréia. ?A prova vai acontecer dentro de dois meses, mas ainda não definimos qual será.? Na premiação, hoje, Marilson lembrou das pessoas que o ajudaram como a mulher, Juliana, e seu treinador, Adauto Domingues. Ao mesmo tempo, aproveitou para relembrar sua origem humilde na cidade-satélite de Ceilândia, próximo de Brasília. Ao falar de seu início de carreira, o corredor, de origem humilde, não esconde que chegou a pensar em abandonar o atletismo frente às dificuldades que enfrentou. Marilson preferiu aproveitar a passagem de ano em Peruíbe, e hoje voltou a São Paulo para ser premiado. Após a solenidade, o corredor ? que além do prêmio de R$ 17 mil, ganhou um bônus do mesmo valor do grupo Pão de Açúcar, um de seus patrocinadores ?, foi disputado pelos corredores que acompanharam a premiação.