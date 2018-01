Marílson treina em Campos para a SS Treinando há 1 mês na altitude de Campos do Jordão (média de 1.700 metros acima do nível do mar), o fundista brasileiro Marílson Gomes tentará no outro sábado, dia 31, seu segundo título na Corrida de São Silvestre ? o que significa impedir que o queniano Robert Cheruiyot chegue a seu terceiro, nesta 81ª edição da prova. No sábado passado, Marílson venceu a 30ª São Silveira, corrida internacional em Barueri, chegando à frente de outro queniano ? Mathew Cheboi, que foi vice-campeão da Volta da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo Adauto Domingues, ex-atleta e técnico de Marílson, a prova de Barueri, de 8,5 quilômetros, tem um trecho forte de subida. ?Ele passou bem pelo teste, que serviu como preparação para a São Silvestre?, revelou o treinador. ?Ainda mais porque estava cansado, devido à carga de treinos mais intesnsa nas últimas semanas.? Marílson vem de outros bons resultados: vitória no Super 10 Km de Brasília, em 23 de outubro, e nas etapas paulista e carioca do Circuito Caixa de Corridas de Fundo em Pista, nos 10.000 metros, em 28 de outubro e 18 de novembro. Também venceu os 5.000 metros na etapa de Fortaleza, no dia 9. A 81ª edição da São Silvestre terá 15 mil atletas ? 13 mil homens e 2 mil mulheres. A largada de atletas especiais será às 15 horas, 15 minutos antes da prova feminina. Já a masculina será às 17 horas. A TV Gazeta e a Rede Globo transmitem ao vivo.