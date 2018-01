Marily não consegue tempo para maratona no Pan A brasileira Marily dos Santos ficou em terceiro lugar na Maratona de Santo Antônia, disputada neste domingo em Pádua, na Itália, mas não conseguiu melhorar seu tempo a ponto de conquistar uma vaga nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Ela completou a prova em 2h39min45, no último dia de prazo dado pela Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat) para quem quisesse disputar a competição. As duas primeiras colocadas no ranking nacional representarão o País nos Jogos. Márcia Narloch está no topo da lista, com 2h35min28, e não volta a competir antes da Maratona do Rio. A chance de Marily é uma desistência de Sirlene Pinho, que não correu este ano por causa de uma lesão e tem apenas treinado. Com 2h35min45 na Maratona de Amsterdã, em outubro do ano passado, Sirlene é a segunda colocada no ranking brasileiro. Marily ficou atrás das italianas Vincenza Sicari, vencedora com 2h30min34, e Lucilla Andreucci, que marcou 2h33min29. No masculino, o vencedor foi o queniano Paul Kogo, com 2h10min38, seguido pelo italiano Alberico Di Cecco, com 2h10min39, e de outro atleta do Quênia, Joseph Lomala, com 2h14min12.