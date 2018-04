"Eu não vou fugir desta sua pergunta. Claro que vou falar com o Felipão sobre a lista", disse Marin, que esteve ontem no jogo entre São Bernardo e Santos, pelo Paulista. "Ainda não falei, mas vou falar, sim, claro, não vou deixar de conversar com ele sobre a convocação."

A CBF anunciou que no dia 24 de abril a seleção disputará um amistoso contra o Chile, no Mineirão.