Marinha grega simula defesa contra terror A Marinha grega realizou nesta quinta-feira exercícios de segurança com o objetivo de proteger Atenas de um eventual ataque terrorista. No primeiro dia de práticas, os militares gregos enviaram três fragatas, dois navios dotados de mísseis e cerca de 800 pessoas ao redor da ilha de Hydra, ao sul da capital, segundo o porta-voz da instituição, Alexandros Diakopoulos. O exército grego desempenhará uma importante função na segurança marítima dos Jogos Olímpicos, com o envio de patrulheiros ao longo da costa do Mar Egeu. A Otan prestará apoio na defesa do espaço aéreo. A Grécia investirá mais de 1,2 milhão de dólares em segurança e mais de 70 mil policias e soldados patrulharão Atenas durante as Olimpíadas. Um grupo de 7 países, entre eles os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, ajudarão a Grécia nos planos de segurança dos Jogos que serão disputados de 13 a 29 de agosto.