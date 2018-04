Marins, afins e o adeus do craque

Basta surgir um menino com pinta de bom jogador para que as especulações em torno da venda desse candidato a craque se tornem mais importantes do que seu próprio talento. É a lógica do mercado. Exportar jogadores não é símbolo de riqueza, mas comprovação de pobreza.

Tanto faz se os bons estão saindo cada vez mais cedo, e que para fazer sucesso nem é mais preciso atuar profissionalmente por uma equipe brasileira. Chega um momento que cansa. Ou alguém acredita que é possível ser feliz jogando o Paulistão, enfrentando gramados péssimos, vestiários fétidos e adversários fraquinhos? Para os grandes jogadores, não. Já para os pequenos...

É isso, infestamos o futebol de pequenos. Haja ingenuidade para acreditar que vamos conseguir manter os melhores por aqui oferecendo a eles os campeonatos estaduais como atração. Só pode ser brincadeira.

A Espanha não é essa maravilha toda, lá Neymar também vai encarar os Osasunas e os Levantes da vida. Mas terá a Uefa Champions League para balizar suas descobertas. Jogar na Europa não precisa ser uma norma, é possível mudar.

As condições nunca foram tão propícias, o Brasil pode alcançar o profissionalismo, desde que trabalhe por isso. É possível aprender até com o time catalão, que soube valorizar sua marca e estabelecer novas fronteiras para a instituição.

O modelo espanhol nem é o melhor, pois está montado apenas sobre Real Madrid e Barcelona, enquanto o resto do futebol local é literalmente o resto.

O dia em que for preciso eleger um espelho, que seja o alemão. No sábado, em Londres, a Bundesliga colocou dois clubes na final da Uefa Champions League.

Com lotação total de seus estádios durante a temporada, Borussia Dortmund e Bayern de Munique aprenderam a valorizar o talento, com resultado direto na seleção, uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo.

Os exemplos da boa e da má gestão se amontoam. Ninguém precisa quebrar a cara ou entrar em roubadas promovendo testes. Existem várias fórmulas, mas a pior é, de longe, a brasileira, alicerçada nas federações e não nos clubes.

Hoje temos gente e conteúdo suficientes no Brasil para melhorar a gestão. Um dado da Pluri Consultoria já serviria para unir as pessoas que realmente se importam com os problemas: somente 7% de todas as riquezas produzidas pelo futebol brasileiro são geradas pelos clubes.

Faturam mais a indústria de material esportivo, a de comunicação, a fábrica de cerveja, o sorveteiro... Significa que quase todo o PIB futebolístico é de quem trabalha melhor que os clubes, o motivo da existência de todo esse sistema. É fácil entender porque Neymar está indo embora. O futebol brasileiro é pequeno demais para ele.

Curiosa é a presença de alguns cartolas brasileiros na final da Champions. O que será que o comando da CBF fazia em Wembley, justamente no dia em que a temporada começava por aqui? Certamente Marins e afins não sabem que Bayern de Munique e Borussia Dortmund participam de um campeonato chamado Bundesliga, o mais sustentável e equilibrado do planeta.

Talvez eles não saibam que lá o poder e o sucesso estão nos clubes. E que onde existe uma liga forte, a tendência é que a seleção seja forte também. Com certeza Marin não sabe do principal, porque se soubesse não teria se aproximado dos alemães.

A Bundesliga foi criada em 1963 para substituir os seis torneios regionais que existiam na Alemanha. Faz 50 anos que o futebol germânico percebeu que era preciso trocar os campeonatinhos por algo melhor. Seja feliz, Neymar.