Mário de Andrade e o sósia Esta semana uma polêmica no campo da cultura chamou minha atenção. O centro da polêmica é uma foto de Mário de Andrade, poeta, romancista, musicólogo, crítico de arte, figura maior da cultura brasileira. A foto está num banner feito pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e ressalta os traços africanos do escritor. Nada mais adequado para comemorar o Dia da Consciência Negra, não fosse por um pormenor embaraçoso: a figura da foto não é Mário de Andrade. Quem primeiro notou a desagradável inexatidão foi Carlos Augusto Calil, Secretário Municipal de Cultura, ele mesmo um andradeano conceituado. A Calil se seguiu uma especialista, a professora Telê Ancona Lopez que, da mesma forma, garantiu não ser Mário de Andrade o homem da fotografia.Outras opiniões eminentes foram chamadas e todas concordaram: não é Mario. A professora Telê Ancona Lopez, porém, sugeriu uma hipótese interessante: o que todos estão vendo no banner oficial é na verdade um jogador de futebol de nome Mário Andrada, contemporâneo do grande poeta e até mencionado por ele no seu livro Paulicéia Desvairada. É esse detalhe perdido no meio da controvérsia que despertou meu interesse. Estaria um velho boleiro tomando o lugar de Mário de Andrade no banner oficial do Dia da Consciência Negra? Procurei examinar a foto suspeita.Vi um homem de traços negros, vestindo paletó e gravata, na qual havia um alfinete imitando uma pérola. No bolso superior do paletó um lenço branco e no rosto óculos, que suavizavam um pouco o desigual olhar de estrábico. Muito diferente do boleiro habitual. Tentei inutilmente imaginá-lo de calções enormes, gorrinho na cabeça e chuteiras pesadas, vestindo a camisa do Corinthians, do Palestra ou do Paulistano. Depois comecei a pensar que talvez o jogador soubesse de sua semelhança com o poeta e procurasse deliberadamente aumentá-la, com traje e pose apropriados. Será que de alguma maneira intuiu que essa semelhança seria seu passaporte para a posteridade, que iria fazer com que retornasse inesperadamente aos jornais quando já ninguém se lembrava que tinha existido? Ou teria sido mais uma brincadeira do diabólico Oswald, que descobriu um jogador de futebol vesgo e narigudo que podia passar pelo seu companheiro de letras? Talvez essa foto dos banners oficiais tenha sido enviada por Oswald de Andrade a amigos especiais, cuidadosamente selecionados, que morreram de rir com mais uma de suas piadas com o grande Mário. É possível que a famosa inimizade entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade envolva entre seus misteriosos motivos um jogador de futebol estrábico. Pode ser, por que não? Uma biografia está sempre aberta para fatos novos e surpreendentes. Mas também pode ser que a hipótese da professora Telê Ancona Lopez não seja verdadeira e o jogador Mário Andrada não tivesse fisicamente nada que ver com o famoso quase xará. Provavelmente ninguém se lembrará dele, não deve haver qualquer registro de sua pessoa a não ser a vaga menção de seu nome num livro de poemas do começo do século 20 e o fato de que jogava bola. Não é muito, mas já é alguma coisa. Pior é o homem que se faz passar por Mário de Andrade no banner no Centro Cultural São Paulo. Dele só se sabe que tinha na gravata um alfinete imitando uma pérola e olhos tristes que olhavam em duas direções diferentes.