Mário José e Cláudio Richardson vão para a marcha no Pan Mário José dos Santos Júnior e Cláudio Richardson dos Santos se classificaram neste domingo para disputar a marcha de 50 quilômetros nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. Eles ocupam os dois primeiros lugares no ranking brasileiro da modalidade, e o prazo para tentar tomar seus lugares venceu neste domingo. Wellington Luiz da Silva Souza, o terceiro no ranking, teve neste domingo sua última chance, na Copa Pan-Americana, disputada em Camboriú (SC) - Mário tem o tempo de 4h06min29, e Cláudio Richardson, 4h22min51. Mas Wellington obteve apenas a 14.ª posição, com 4h48min08. Mário abandonou a prova deste domingo no quilômetro 42, e Cláudio chegou em oitavo, com 4h26min39. O vencedor foi o mexicano Álvaro Garcia, com 4h04min52. ?O Mário e o Cláudio tiveram seus esforços recompensados?, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo [CBAt], Roberto Gesta de Melo. "Senti o desgaste e vi que seria inócuo prosseguir na prova. Agora, tenho de pensar no Pan", afirmou Mário José, que foi prata no Pan de Santo Domingo, em 2003. Cláudio ficou ainda mais feliz. "Foi uma luta de muito tempo, mas posso dizer que valeu a pena", disse o atleta, de 29 anos, que treina em Currais Novos (RN). Por causa do desgaste físico, a maratona é outra prova que terá os atletas convocados para o Pan de acordo com os rankings. Para as demais provas, a CBAt chamará o líder do ranking no dia 24 de junho e o vencedor do Troféu Brasil, que acaba no mesmo dia, em São Paulo. Se for o mesmo atleta, classifica-se também o segundo do ranking.