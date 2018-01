Mário Sabino está fora da disputa do judô no Pan do Rio A seleção brasileira de judô terá um importante desfalque na disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. Com uma tendinite no joelho, Mário Sabino não poderá participar da Seletiva Final que acontece sábado, em Belo Horizonte, e não terá chances de entrar na equipe. Na categoria meio-pesado, até 100kg, Mário Sabino conquistou a medalha de ouro na última edição do Pan, em 2003, em Santo Domingo, na República Dominicana. Ele também foi bronze no Campeonato Mundial de 2003, no Japão. Seu substituto na seletiva será Gustavo Cavalheri. A Seletiva Final, neste sábado, irá definir os dois melhores judocas de cada categoria, que irão disputar competições internacionais em igualdade de condições no primeiro semestre. Depois, a comissão técnica da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) escolherá o titular do Brasil para o Pan, que será disputado de 13 a 29 de julho. Confira todos os convocados para Seletiva Final: FEMININO Ligeiro (-48kg) Daniela Polzin (RJ) Sarah Menezes (PI) Laisa Moreno (PE) Karina Watanabe (SP) Rosane Aguiar (SP) Meio-leve (-52kg) Érika Miranda (MG) Aline Coutinho (PI) Andressa Fernandes (SP) Juliene Aryecha (SP) Ana Paula Faria (SP) Leve (-57kg) Danielle Zangrando (SP) Ketleyn Quadros (MG) Paula Rodrigues (RJ) Roberta Bittencourt (SP) Katherine Campos (PE) Meio-médio (-63kg) Vania Ishii (SP) Maiti Ferreira (SP) Lilian Lenzi (RS) Amanda Macedônio (RJ) Danielle Yuri (SP) Médio (-70kg) Kelly Silva (SP) Márcia Vieira (RS) Maria C. Esteves (CE) Deborah Almeida (RJ) Mayra Aguiar (RS) Meio-pesado (-78kg) Edinanci Silva (SP) Claudirene Cezar (SP) Maria Suellen Althman (SP) Luzia Fernandes (RJ) Gláucia Lima (CE) Pesado (+78kg) Aline Puglia (SP) Priscila Marques (SP) Viviane Oliveira (SP) Rochelle Nunes (RS) Bárbara Bueno (SP) MASCULINO Ligeiro (-60kg) Denilson Lourenço (SP) Alexandre Lee (SP) Daniel Aquino (RJ) Adriano Yamamoto (SP) Breno Alves (SP) Meio-leve (-66kg) João Derly (RS) Leandro Cunha (SP) Vitor Ferraz (RJ) Benito Mussoline (PI) Bruno Mendonça (SP) Leve (-73kg) Leandro Guilheiro (SP) Moacir Júnior (RS) Diogo Coutinho (SP) Christiano Campos (RJ) Pedro Guedes (MG) Meio-médio (-81kg) Flávio Canto (RJ) Tiago Camilo (RS) Guilherme Luna (RJ) Edmilson Conceição (RS) Flávio Honorato (SP) Médio (-90kg) Hugo Pessanha (RJ) Alex Guedes (SP) Leandro Gonçalves (SP) Juramilto Conceição (MG) Carlos Honorato (SP) Meio-pesado (-100kg) Gustavo Cavalheri (SP) Alex Reiller (SP) Luciano Corrêa (MG) Isaque Conserva (PB) Leonardo Leite (RJ) Pesado (+100kg) Daniel Hernandes (SP) João Gabriel. Schlittler (RJ) Walter Santos (SP) Guilherme Martins (RJ) Elton Fiebig (SP)