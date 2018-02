Mário Sabino fica em sétimo na Copa do Mundo de judô O meio-pesado Mário Sabino terminou em sétimo lugar, neste domingo, na Copa do Mundo de Leonding, na Áustria. Campeão pan-americano e bronze no Mundial de Osaka, no Japão/2003, o brasileiro fez quatro lutas, com duas vitórias. O médio Hugo Pessanha e o pesado João Gabriel Schilliter foram eliminados na repescagem. Na véspera, o leve João Derly ficou com a prata.