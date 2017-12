Mario Sabino perde na seletiva de judô A vitória do meio-pesado Luciano Correa sobre Mario Sabino, por 2 a 1, foi a surpresa da primeira seletiva de judô para a Olimpíada de Atenas, neste domingo, no Ginásio do Morumbi. Sabino, campeão pan-americano e medalha de bronze no Mundial de Osaka este ano, era o favorito. Os dois voltam a se enfrentar em março na cidade mineira de Ipatinga. Com uma nova vitória, Luciano Correa garante a vaga olímpica. Um triunfo de Sabino leva a decisão para abril na terceira seletiva, com local ainda indefinido. O judô masculino tem vaga garantido nas seguintes categorias: meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado. No feminino, o Brasil tem passaporte carimbado na categoria leve, meio-médio e meio-pesado. Confira os resultados da primeira seletiva de judô: Feminino: ligeiro - Marli Midori venceu Daniela Polzin: 2 a 0 meio-leve - Catia Maia venceu Fabiane Hukuda: 2 a 1 leve - Daniele Zangrando venceu Tânia Ferreira: 2 a 0 meio-médio - Vânia Ishii venceu Erika Moraes: 2 a 0 médio - Cristina Sebastião venceu Kelly Cristina: 2 a 1 meio-pesado - Edinanci Silva venceu Claudirene Cesar: 2 a 0 pesado - Priscilla Marques venceu Viviane Araújo: 2 a 0 Masculino: ligeiro - Alexandre Lee venceu Fulvio Myiata: 2 a 1 leve - Leandro Guilheiro venceu Luís Camilo: 2 a 0 meio-médio - Flavio Canto venceu Tiago Camilo: 2 a 1 médio - Carlos Honorato venceu Edelmar Zanol: 2 a 0 meio-pesado - Luciano Correa venceu Mario Sabino: 2 a 1 pesado - Daniel Hernandes venceu Fabiano Zamboneti: 2 a 1