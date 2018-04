Mário Sérgio assume o comando do Fortaleza O Fortaleza anunciou ontem a contratação do técnico Mário Sérgio em substituição a Giba. Com passagens por Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Atlético-PR, entre outros, o treinador de 59 anos vai tentar tirar o Fortaleza da zona do rebaixamento da Série B do Brasileiro. O time está na 17.ª posição e sábado enfrenta o Paraná, em casa.