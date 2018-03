Marion e Montgomery: fora da Europa Os velocistas Marion Jones e Tim Montgomery, que estão sob investigação por suspeita de doping, não deverão ser convidados para participar das principais provas do calendário europeu de atletismo. A empresa Euro Meetings Group, que organiza as competições mais importantes no continente, alegou que as polêmicas que envolvem o casal ofuscariam a presença de outros competidores.