Marion Jones aceita trocar de técnico A norte-americana Marion Jones, tricampeã olímpica dos 100 metros, foi persuadida pela Nike a romper com Charlie Francis, ex-técnico de Ben Johnson, que perdeu o ouro dos 100 metros nos Jogos de Seul, em 1988, por doping. Charlie Francis admitiu ter encorajado vários atletas a usarem substâncias proibidas. A Nike paga US$ 800 mil/ano para Marion usar seus produtos e ameaçou engavetar uma campanha publicitária milionária se ela continuasse com o treinador.