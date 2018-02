Marion Jones: detector de mentiras A atleta norte-americana Marion Jones encontrou uma forma inusitada para provar que não fez uso de doping e que não está envolvida no escândalo do laboratório norte-americano Balco, acusado de disseminar entre os atletas o uso do THG. Ganhadora de cinco medalhas nos Jogos de Sydney, em 2000, Marion Jones foi submetida a um aparelho detector de mentira e, segundo o advogado da atleta, Joseph Burton, passou sem problemas. "O detector de mentiras exime completamente minha cliente, que já havia se declarado inocente desde o início do caso Balco?, disse Burton. Marion Jones pretende agora encaminhar o resultados para a Agência Antidopaje Estadonidense (USADA) - entidade que a colocou sob suspeita, ao lado de vários outros atletas de ponta dos Estados Unidos, entre eles, o marido dela, Tim Montgomery - recordista mundial nos 100 metros. ?Você já usou algum tipo de substância dopante??, foi a primeira pergunta feita por Ronald Homer - um ex-agente do FBI encarregado da consulta e com 20 anos de experiência no assunto. Com segurança, a velocista respondeu ?Não?. Em seguida, Homer perguntou. "Você está fazendo uso neste momento de algum tipo de substância dopantes?". A resposta foi a mesma. "A análise das respostas A e B indica que ela não mentiu", afirmou o especialista. ?O teste realizado agora certifica e sustenta a posição que Marion Jones manteve desde o início?, disse o advogado. ?Marion nunca tomou nenhum medicamento proibido para melhorar o rendimento e o teste demonstra isso de forma definitiva?, concluiu.