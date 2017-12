Marion Jones faz revanche nos 100m A norte-americana Marion Jones quer recuperar nesta sexta-feira o título de rainha da velocidade, na revanche contra a ucraniana Zhanna Pintusevich, pela Liga de Ouro, na Suíça. Zhanna venceu Jones na semana passada, na final dos 100 m do Mundial de Atletismo em Edmonton (Canadá), quebrando uma série invicta de quatro anos da rival. Jones também quer o 1º lugar no ranking das melhores atletas da IAAF, que está com a compatriota Stacy Dragila, do salto com vara.