Marion Jones ganha outra nos 100m A norte-americana Marion Jones encerrou, nesta sexta-feira, a sua temporada mundial de atletismo, na Copa do Mundo de Madri, na Espanha, com a 13ª vitória nos 100 metros em 2002, a 17ª consecutiva desde sua derrota no Mundial de Edmonton, em 2001. A rainha da velocidade correu a distância abaixo dos 11 segundos - marcou 10s90 - e anunciou que já está de férias porque não competirá os 200 metros, sábado. Pouco depois da cerimônia de abertura, as provas foram interrompidas por causa de uma chuva de granizo que durou cerca de 40 minutos. A brasileira Mauren Higa Maggi, no salto em distância, e Jadel Gregório, no salto triplo, competem neste sábado em Madri. A Copa do Mundo é a prova "talismã" de Marion Jones desde que ela obteve as melhores marcas de sua carreira nos 100 e 200 metros (10s65 e 21s62). Aos 26 anos, a norte-americana superou a crise de anemia que provocou a sua derrota na final do Mundial no ano passado para a ucraniana Zhanna Pintusevich e voltou a ocupar o posto de dona da velocidade. A mulher mais rápida do planeta, desde a morte de Florence Griffith, recuperou o sorriso também após sua separação do marido Cottrel J. Hunter, do arremesso do peso, suspenso por doping, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Sydney.