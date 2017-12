Marion Jones ganha torneio nos EUA A rainha da velocidade Marion Jones confirmou, pelo 6º ano seguido, seu domínio nos 200 m, com 22s52, no Campeonato de Atletismo dos Estados Unidos, seletivo para o Mundial de Edmonton, Canadá, em agosto. Marion Jones pode sonhar com a medalha de ouro que uma lesão a impediu de tentar no Mundial de Sevilha (1999). Desde 1995, os EUA não vencem a prova. No Canadá, Marion correrá os 100, 200 e os revezamentos 4x100 e 4 x400 m.