Marion Jones leva os EUA ao ouro Sob o comando de Marion Jones, a equipe norte-americana de revezamento 4 x 100 conquistou hoje a medalha de ouro do Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Edmonton, no Canadá. Formada por Kelli White, Chryste Gaines, Inger Miller e Marion Jones, as norte-americanas fizeram o tempo de 41s71, e chegaram à frente da equipe alemã (42s32) que chegou em segundo e da França, que com o tempo de 42s39 ficou com a medalha de bronze. A equipe da Jamaica chegou em quarto (42,40).