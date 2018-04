Marion Jones perde todos os resultados desde setembro de 2000 A velocista norte-americana Marion Jones perdeu na sexta-feira todos os resultados obtidos desde 1o de setembro de 2000, devido ao uso de doping, confessado no mês passado. A Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) decidiu também que ela deve devolver todo o dinheiro obtido em prêmios desde aquela data. "O Conselho da Iaaf recomenda ainda que a direção executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) desqualifique a sra. Jones e as equipes de revezamento 4x100m e 4x400m dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e que insista na devolução de todas as medalhas", disse a nota. Jones, 32, venceu as provas dos 100 e 200 metros, além do revezamento 4x400m, e ganhou ainda o bronze no revezamento 4x100 e no salto em distância em Sydney. No mês passado, ela confessou que, antes daquela Olimpíada, consumiu o esteróide sintético tetrahidrogestrinona. (Por Bob Ramsak)