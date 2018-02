Marion Jones pode perder 5 medalhas A atleta norte-americana Marion Jones pode perder as cinco medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Sydney (três de ouro e duas de bronze), caso seja considerada culpada por uso de substâncias proibidas pouco antes da disputa, informou nesta segunda-feira o diretor da Agência Mundial Antidopagem (WADA), Dick Pound. ?Se é culpada deveria perder todas as suas medalhas e ser suspensa por dois anos?, disse em Atenas, durante a 4ª Conferência Internacional de ministros dos Esportes, organizada pela Unesco. Segundo o dirigente, a Agência Norte-Americana Antidopagem (Usada) precisa convocar a atleta para dar esclarecimentos em relação à denúncia feita pelo chefe do laboratório californiano Balco, Victor Conte, acusado de produzir e distribuir entre os atletas o esteróide THG (tetrahidrogestrinona), substância proibida pela legislação esportiva. Mesmo que pelo regulamento do Comitê Olímpico Internacional (COI) a atleta não possa ter suas medalhas retiradas, pois já se passaram três anos desde o encerramento dos Jogos de Sydney, Dick Pound aventa a possibilidade de se abrir uma exceção nesse caso. ?Precisamos encontrar uma forma de atuar neste caso. Não se trata de revogar uma decisão do COI, porque não existe propriamente uma decisão neste caso, e sim uma simples lista de resultados?, explicou. O presidente do COI, Jacques Rogge, afirmou recentemente que ainda é muito cedo para se fazer conjecturas sobre uma possível retirada das medalhas de Marion Jones. ?Confio que a verdade será conhecida. Queremos saber o que aconteceu e quanto mais se souber a respeito, melhor?, despistou. Ética - O governo australiano, por sua parte, anunciou total apoio para que a atleta seja punida e perca as medalhas conquistadas nos Jogos de Sydney. ?Nenhum trapaceiro deveria ganhar uma medalha. As acusações devem ser apuradas, mas não deve haver lugar sobre um pódio para um mentiroso?, disse o ministro dos Esportes da Austrália, Rod Kemp. Marion Jones foi uma das sensações dos Jogos de 2000 ao garantir ouro nos 100 e 200 metros e também nos 4 x 400 metros, além de garantir bronze nos 4 x 100 metros e no salto em distância.