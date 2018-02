Marion Jones processa Victor Conte A velocista Marion Jones entrou nesta quarta-feira com um processo por difamação contra o dono do Laboratório Balco, Victor Conte. No último dia 3, Conte declarou em rede nacional de TV que não só forneceu esteróides a Marion, como a ensinou a injetar hormônio do crescimento antes dos Jogos de Sydney, em que ela conquistou 3 medalhas de ouro e 2 de bronze. Marion quer receber US$ 25 milhões.