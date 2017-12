Marion Jones se recupera no Mundial O Mundial de Atletismo de Edmonton, que encerra-se neste domingo no Canadá, ficará na memória da norte-americana Marion Jones. Primeiro porque ela perdeu a medalha de ouro nos 100 metros, fato que não acontecia desde 1997, depois de ganhar 42 finais - a ucraniana Zhanna Pintusevich-Block foi a campeã. E segundo, pela conquista inédita em mundiais nos 200 metros, na madrugada deste sábado (horário brasileiro), com 22s39. Debbie Ferguson (Bahamas) foi prata (22s52) e Kelli White (EUA), bronze (22s56) na prova. "Estou aliviada", desabafou Marion, campeã olímpica nos 100 e 200 metros, durante coletiva de imprensa dedicada aos vencedores. "Estaria completamente satisfeita se tivesse sentado aqui depois dos 100 metros." O argelino Ali Saidi Sief, favorito nos 5000 metros também nos Jogos de Sydney, foi surpreendido novamente. O queniano Richard Limo venceu com 13m00s77, seguido por Saidi (13m02s16) e pelo etíope Million Wolde (13m03s47), que foi o campeão olímpico no ano passado. Outra surpresa do Mundial foi a conquista da primeira medalha de ouro da República Dominicana, com Félix Sánchez, um estudante de psicologia, nos 400 metros com barreiras (47s49). Entre os brasileiros, Luciana Mendes e Hudson Santos não passaram das semifinais. A meio-fundista ficou em 6º lugar em sua série dos 800 metros e, mesmo com o 8º tempo geral (2m01s94), não passou à final, que será disputada neste domingo pelas quatro melhores de casa série. Hudson ficou em 8º na sua série dos 1500 metros, com 3m37seg13.