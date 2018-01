Marion Jones termina em 2.º na Itália A americana Marion Jones terminou em segundo nesta quarta-feira na prova dos 100 metros rasos no Grand Prix Regione Lombardia, na Itália, atrás de Chandra Sturrup, das Bahamas. O tempo de Marion foi de 11s67. A atleta americana recebeu 30 mil euros só para participar do GP, segundo revelou o diretor do meeting, Franco Angelotti.