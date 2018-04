Marion Jones vai correr o revezamento Finalmente está definido: Marion Jones vai integrar a equipe de revezamento 4x100m dos Estados Unidos, que entra nesta sexta-feira na pista do Estádio Olímpico. A informação foi dada nesta quinta-feira pela técnica da equipe, Sue Humphrey. Marion correrá ao lado de Lauryn Williams, Angela Williams e LaTasha Colander. Com a confirmação, a atleta, que nas seletivas americanas só se classificou no salto em distância, terá chances de duas medalhas (na quarta-feira, ela classificou para a final do salto em distância). Marion só entrou na equipe do 4x100 devido à suspensão, por doping, de Torri Edwards e da contusão de Gail Devers. Sua escalação também esteve em dúvida por causa das acusações de que estaria implicada no escândalo de doping em torno do laboratório Balco, que está sendo investigado pelas autoridades americanas. Na quarta-feira, o lendário Michael Johnson, que foi o grande nome dos 400m com barreiras, recomendou não incluir Marion no revezamento sob o risco de uma eventual medalha ser retirada se ela for considerada culpada no caso Balco.