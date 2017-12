Marion Jones volta pensando em Atenas A tricampeã olímpica Marion Jones voltará às competições mais cedo nesta temporada e com um único objetivo: aumentar a coleção de medalhas de ouro olímpicas nos Jogos de Atenas, em agosto. O retorno de Marion, de 28 anos, que deixou as pistas em 2003 para ser mãe, será na sexta-feira, na prova dos 60 metros indoor (pista coberta) no Millrose Games, em Nova York. A velocista correrá sua primeira competição indoor dos últimos seis anos. A estréia no salto em distância - prova de Maurren Maggi - será no dia 20, no meeting indoor de Birmingham, na Inglaterra, onde também corre os 60 m. Dois dias depois, compete em Atenas. Por muitos anos, a rotina de Marion foi voltar às pistas na temporada outdoor, a partir de abril, geralmente correndo os 400 metros, na Califórnia. Há dois meses, porém, a competitiva atleta disse ao novo técnico, Dan Pfaff, que "precisava de competição". A última corrida da velocista foi na vitória nos 100 metros rasos na Copa do Mundo de Madri, em 2002. Monty, o filho que teve com o namorado, o recordista mundial dos 100 m, Tim Montgomery, nasceu em junho de 2003. Um mês depois, Marion voltou a treinar. Queria ter uma base sólida, já de olho nos Jogos de Atenas.