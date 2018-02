Marion usou vários tipos de drogas Marion Jones usou várias drogas ao longo de dois anos, segundo um calendário detalhado de doping que estava entre os documentos liberados pela Corte de Nova York. Marion foi considerada culpada por mentir na investigação sobre o uso de drogas ilícitas no caso do Laboratório Balco, acusado de fornecer substâncias proibidas a atletas de elite. Os documentos revelam que Marion consumia regularmente, em 2000 e 2001, o esteróide THG, desenvolvido em laboratório para não ser detectado no antidoping, hormônio de crescimento, insulina e eritropoietina (EPO), em gotas e injeções. Ainda segundo os documentos, Marion fazia exames de sangue em laboratórios particulares para se assegurar de que não seria pega durante os Jogos. Em outubro, a ex-atleta admitiu ter mentido a investigadores federais no caso Balco. Marion receberá a sentença dia 11. A pena máxima é de 6 meses de prisão.