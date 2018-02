Marion vira nome proibido

Lausanne - O nome de Marion Jones está riscado de todos os livros das conquistas do esporte. Ontem, em Lausanne, na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional (COI) oficialmente desclassificou a ex-velocista norte-americana das provas que disputou na Olimpíada de Sydney, em 2000, retirou os três ouros e dois bronzes que conquistou no evento, baniu a ex-atleta dos Jogos de Pequim, em 2008, e ainda deixou claro que será lembrada apenas pelo escândalo de doping. "Ela está desclassificada e apagada dos resultados oficiais", afirmou Jacques Rogge, presidente do COI. Durante anos, Marion Jones, a primeira mulher a conquistar cinco medalhas no atletismo em uma única edição da Olimpíada, negou o uso de substâncias proibidas. Em outubro, porém, decidiu confessar a utilização de doping entre 2000 e 2001. A ex-atleta ingeria o THG, esteróide anabolizante desenvolvido em laboratório para não ser detectado nos controles antidoping. Marion teve o nome ligado ao Laboratório Balco, responsável pelo maior escândalo de doping dos Estados Unidos. Suspensa por dois anos pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), Marion teve apagados também os resultados do Mundial de Edmonton, em 2001 - ouro nos 200 m e prata nos 100 m -, e terá de devolver a premiação que ganhou no período, cerca de US$ 700 mil. Ainda em outubro, devolveu ao COI as medalhas que conquistou em Sydney. Aí, a entidade se viu às voltas com um novo problema. Normalmente, em casos de desclassificação, o COI apenas promove os atletas que estavam imediatamente abaixo. Assim, o ouro de Marion nos 100 m em Sydney ficaria com a grega Ekaterina Thanou. Ocorre que, em 2004, Thanou também se envolveu em escândalo de doping. Na Olimpíada de Atenas, chegou a simular acidente de moto para fugir de um controle. Atualmente, está suspensa por dois anos. Com a filosofia de só entregar medalhas a atletas ?limpos?, o COI pode deixar os 100 m de Sydney sem vencedora. O dono do Laboratório Balco, Victor Conte, diz que, para ajudar o trabalho do COI, revelará à Agência Mundial Antidoping - Wada - os nomes de outros atletas envolvidos no escândalo de doping, o que pode dar origem a mais confusão. O COI igualmente precisa definir se as companheiras de Marion Jones nos revezamentos 4 x 100 m e 4 x 400 m em Sydney também perderão suas medalhas. A decisão da entidade vai afetar quase 40 atletas. O COI voltará a discutir o assunto em abril, em Pequim. O belga Rogge defende a imagem dos Jogos. "Estamos conduzindo um número maior de testes. Em Sydney, foram 2,5 mil", disse. "Para Londres, em 2012, serão mais de 5 mil testes."