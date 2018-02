Marizete fica satisfeita com segundo lugar na São Silvestre

A brasileira Marizete Rezende, segunda colocada na prova feminina da São Silvestre, disse nesta segunda-feira que ficou satisfeita com seu desempenho. A atleta chegou atrás da queniana Alice Timbilili. Veja também: Imagens marcantes da prova Queniana vence a prova feminina da 83.ª São Silvestre Jaciel Paulino vence a prova de cadeirantes da São Silvestre Cheruiyot vence a 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre "Saio com o dever cumprido", conta Marizete, que foi campeã da corrida em 2002. "Gostaria de ter conquistado a vitória, mas tive uma largada um pouco ruim. Mesmo assim, fecho o ano com chave de ouro." Marizete se aproximou da queniana nos últimos quilômetros da prova. Porém, ela sofreu com o calor de cerca de 30ºC e não conseguiu ultrapassá-la. "Fico feliz pelo segundo lugar, pois representei bem o Brasil", afirma a corredora, que faturou R$ 12 mil pela colocação. Ela completou o pódio ao lado das brasileiras Maria Zeferina (3.ª), Edielza Alves dos Santos (4.ª) e Marily dos Santos (5.ª).