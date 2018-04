Marketing de Paris é edifício inflável Um edifício inflável de 80 metros de altura, com anéis gigantes nas cores olímpicas, será o símbolo da candidatura de Paris a sede da Olimpíada/2012. Visível a 10 quilômetros, a instalação será montada em janeiro, em Batignolles, onde seria a Vila Olímpica, segundo informação de Essar Gabriel, diretor-geral do grupo da candidatura. O projeto é de um grupo de jovens arquitetos franceses liderados por Yves Pagès e Benoît le Thierry d?Ennequin. No total, inscreveram-se 1.870 equipes de todo o mundo, concorrendo à instalação do símbolo com 407 peojetos, de 87 países. Foram selecionados 279 para serem apresentados à análise de um júri formado por artistas, esportistas, políticos, economistas, etc. Concorrem ainda, à decisão em junho de 2005, em Cingapura, Londres, Madri, Moscou e Nova York. Programa - O Comitê Olímpico Internacional enviará questionário a 33 Federações Esportivas Internacionais para decidir se haverá "cortados" e "incluídos" para 2012 (o programa de Pequim/2008 será o mesmo de Atenas). Atualmente, são 28 Federações. Também receberão o documento: golfe, patinagem, rúgbi, karatê e squash.