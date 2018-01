Markus Rogan quebra recorde nos 200 m O austríaco Markus Rogan quebrou o recorde mundial dos 200 m costas em piscina de 25 metros nesta quinta-feira, no Campeonato Europeu de Piscina Curta, em Trieste, na Itália: 1min50s43 ? o recorde era do norte-americano Aaron Peirsol (1min50s52). Nos 200 m medley, recorde do húngaro Laszlo Cseh: 1min53s46 (47 centésimos abaixo de George Bovell, de Trinidad e Tobago).