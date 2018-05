Márquez lidera treinos livres da MotoGP na Argentina

Márquez cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão desta sexta, com 1min39s313. Pedrosa não passou de 1min40s396. O também espanhol Aleix Espargaro foi o terceiro mais veloz desta sexta, com a marca de 1min40s566. Jorge Lorenzo, outro piloto da Espanha, foi apenas o nono da sessão, com 1min41s533, após ser o líder do primeiro treino livre do dia, com 1min42s804.

Depois de um desempenho modesto no primeiro treino, com 1min45s103, Márquez reagiu na segunda sessão e dominou o treino desde o início. Logo nas primeiras voltas deixou para trás o italiano Valentino Rossi e foi baixando progressivamente seu tempo até bater em 1min39s313.

O top 10 do dia conta ainda com o alemão Stefan Bradl, quarto mais rápido do dia, e o inglês Bradley Smith. Eles foram seguidos pelo italiano Andrea Dovizioso, o espanhol Pol Espargaro, por Rossi e Lorenzo e pelo italiano Andrea Iannone.

Neste sábado, os pilotos voltam a pista para mais dois treinos livres e a classificação. A primeira sessão está marcada para as 9h55. O segundo livre será às 13h30 e o treino classificatório terá início às 14h10.