Márquez se torna mais jovem a obter pole na MotoGP

Márquez completou sua melhor volta em 2min03s021 e confirmou que sabe andar no circuito de Austin, já que vinha sendo o mais veloz também nos treinos livres. Logo atrás, largarão seus dois compatriotas: Dani Pedrosa, segundo colocado deste sábado com o tempo de 2min03s275, e Jorge Lorenzo, terceiro, com 2min04s100.

Estreante na MotoGP em 2013, Márquez foi campeão mundial da Moto2 no ano passado e chega à principal categoria da motovelocidade mostrando que pode alçar voos mais altos. Com a pole, ele deixa para trás Freddie Spencer, que em 1983 havia sido o mais novo piloto a largar na frente. Se vencer a prova, o espanhol também será o mais jovem vencedor de uma corrida na categoria.

Atrás do trio espanhol que larga na frente, vem o britânico Cal Crutchlow, quarto colocado, com a marca de 2min04s267, e o alemão Stefan Bradl, quinto, com 2min04s445. O hexacampeão mundial Valentino Rossi esteve muito abaixo do esperado e largará somente na oitava posição, após ter marcado 2min05s380 neste sábado.

Confira o grid de largada da etapa das Américas da MotoGP:

1.º - Marc Márquez (ESP/Repsol Honda) - 2min03s021

2.º - Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 2min03s275

3.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 2min04s100

4.º - Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) - 2min04s267

5.º - Stefan Bradl (ALE/Honda) - 2min04s445

6.º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - 2min04s873

7.º - Álvaro Bautista (ESP/Honda) - 2min04s942

8.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2min05s380

9.º - Aleix Espargaró (ESP/ART) - 2min05s389

10.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati) - 2min05s568

11.º - Bradley Smith (GBR/Yamaha) - 2min06s740

12.º - Ben Spies (EUA/Ducati) - 2min07s044