Marroquina El Moutawakel vai liderar inspeção dos Jogos Rio 2016

A campeão olímpica vai comandar um painel de 17 pessoas que também inclui o ucraniano Sergey Bubka, o australiano John Coates e Richard Carrion, de Porto Rico.

O Rio conquistou o direito de realizar a Olimpíada pela primeira vez na América do Sul ao desbancar Chicago, Tóquio e Madri na eleição do COI em outubro.

"Tendo presidido o comitê de avaliação das candidatas aos Jogos de 2016, eu tive contato de primeira mão com os pontos fortes que o Rio e o Brasil têm a oferecer, e juntos vamos preparar um espetáculo para o mundo em seis anos", disse El Moutawakel em comunicado.

El Moutawakel ganhou a medalha de ouro dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e é ex-ministra de Esportes e Juventude do Marrocos, o que faz dela perfeita para o cargo, segundo o presidente do COI, Jacques Rogge.

"Como medalhista olímpica de ouro e presidente do comitê de avaliação do COI para as duas últimas Olimpíadas, ela conhece os Jogos por dentro e está bem entrosada com os organizadores do Rio", disse Rogge.

(Por Karolos Grohmann)